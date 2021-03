Winery Tasting Sicily: il portale dell’Enoturismo in Sicilia.

Federica Guerriero

Ci sono tanti modi per non dismettere le buone abitudini, come quelle di viaggiare, seppur virtualmente.

L’enoturismo resta sempre l’esperienza migliore da vivere anche adesso, per chi ama scoprire località e bellezza della natura, passeggiando tra rigogliosi vigneti e ammirando splendidi paesaggi della meravigliosa Sicilia, magari con degustazione di vini in una cantina siciliana, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza.

COSA OFFRE L’ESPERIENZA ENOTURISTICA?

L’enoturismo, punta di diamante del settore, anche nella scorsa estate ha messo in mostra le sue qualità, rappresenta la forma più interessante di turismo sostenibile e di prossimità.

Nell’estate 2020 ha consentito visite e degustazioni nel rispetto delle norme anti-Covid. Con i racconti dei vignaioli, ricchi di calore umano e di cultura, il turismo enogastronomico ha portato avanti un’importante azione di riconoscimento identitario. L’accoglienza sincera e la condivisione culturale suggellano il rapporto di amore e di rispetto tra l’uomo e la natura e rendono inestimabile il valore dell’esperienza enoturistica. Viverla significa curare l’anima, sia individuale che collettiva, e anche garantire godimento al corpo non solo con il buon vino abbinato al genuino cibo, ma anche con il sano movimento delle escursioni e di tutte le attività che rientrano nel cosiddetto turismo esperienziale, primo tra tutti il classico picnic, o il relax assoluto con piacevoli trattamenti SPA, o i divertenti show cooking dove apprendere i segreti della cucina tradizionale.

COSA SIGNIFICA VISITARE UNA CANTINA?

Visitare un’azienda vitivinicola significa non solo conoscere i processi di produzione e la bontà dei suoi prodotti ma, in maniera olistica, abbracciare anche il territorio di cui è parte dal punto di vista economico e storico culturale. Pertanto, l’esperienza della degustazione in azienda è spesso occasione per visitare altre realtà aziendali e per scoprire il ricco patrimonio artistico-monumentale dei comuni viciniori. I wine relais offrono un’emozionante soggiorno ricco di fascino e tranquillità. Location suggestive, silenziose e ricche di stile, in grado di coccolare anche l’ospite più esigente, come quelle segnalate dal portale Winerytastingsicily.com, progettato da Dario Costanzo circa tre anni fa, a supporto dei winelover nella prenotazione di esperienze di degustazione, con contatto diretto dell’azienda vitivinicola per i dettagli pratici relativi a giorno/orario della visita ed eventuali personali richieste.

PRENOTAZIONI IN MODO VELOCE

Il lockdown ha aumentato il bisogno di approccio alla domanda e alla modalità di procedura, sempre più necessariamente semplice e veloce. Un portale che offra facilità di consultazione e offerte variegate come quello di winerytastingsicily.com, risulta molto comodo ed utile per esplorare il vasto e variegato panorama vitivinicolo della Sicilia, grazie anche all’utilizzo di filtri, per provincia o per tipologia di vino, di diverse e numerose proposte di degustazione nelle cantine siciliane.

Per un’idea più concreta dei luoghi e delle esperienze visita le stories raccolte sul canale instagram di Winery Tasting Sicily. Unitamente agli articoli del blog, queste raccontano le visite in alcune realtà vitivinicole della splendida Sicilia.

