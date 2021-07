Si sono uniti in matrimonio oggi i giovani Angela Sorice e Alessandro De Palma. Ai neo sposi giungono gli auguri affettuosi dei familiari e degli amici: “Che la passione, l’amore, la stima vi leghino sempre l’uno all’altro come in questo giorno di festa”.

Auguri anche da tutta la redazione di Binews.

adsense – Responsive – Post Articolo