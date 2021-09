Ha conseguito oggi la Laurea Magistrale in “Ingegneria meccanica” discutendo la tesi in “Analisi e confronto di sistemi innovativi nel trasporto ferroviario” il giovane Vincenzo Spanó. Al neo dottore giungono gli auguri speciali da parte dello zio Aldo e famiglia: “Ti auguriamo che a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale. Auguri per la tua laurea! Dott. Vincenzo Spanó”.

