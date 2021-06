100 DI QUESTI GIORNI. Pago del Vallo di Lauro, promessa di matrimonio peri giovani Antonio Somma e Antonia Carbone.

Si promettono oggi di unirsi in matrimonio i giovani di Pago del Vallo di Lauro Antonio Somma e Antonia Carbone. Ecco gli auguri speciali a loro riservati: “Nulla di premeditato, fu tutto un caso! Il destino volle che tra di noi nascesse una SANA AMICIZIA…. COLTIVATA negli anni… RESISTENTE alle distanze, agli imprevisti, ai mutamenti! Fiera di viverla all’infinito e soprattutto fiera di assistere al momento più bello della vostra Vita, non potevo non omaggiarvi dei miei più sinceri Auguri in un modo Speciale! Finalmente Promessi Sposi, vi auguro una felicità Smisurata! La vostra amica Maria Graziano!”

adsense – Responsive – Post Articolo