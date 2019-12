100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle. Laurea in Biotecnologie per la salute indirizzo farmaceutico per Adriana Piccolo

Laurea in Biotecnologie per la salute indirizzo farmaceutico per la giovane Adriana Piccolo di Quadrelle. “Sembra ieri quando ti accompagnammo al tuo primo giorno di scuola… Oggi siamo a scriverti un pensiero per auguri di laurea. Anni di studio per prepararti ad un futuro radioso, fatto di sacrifici e dedizione, ma anche di immensa felicità. Congratulazioni alla splendida donna che stai diventando. Auguri Dottoressa!! Da mamma e papà, da tua sorella e da tuo fratello, da parte di tutti quelli che ti vogliono un mondo di bene!!!”

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo