100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano, i 18 anni di Carlo Acierno

Compie oggi la maggiore età il giovane Carlo Acierno di Sirignano. Ecco gli auguri speciali da parte della sua famiglia.

“Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni .sii sempre magia per le persone che ti stanno vicine .Sii luce , sii allegria, sii colore, anche se tutto è in bianco e nero . Sii sempre per gli altri ciò che vorresti essere per te . Augurissimi …. e benvenuto in questo mondo , dove imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante Maschere e pochi volti . Ad maiora !!!”

