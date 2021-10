1000 DI QUESTI GIORNI. GALLO di COMIZIANO, Italia Napolitano detta “Zi ninnella”, compie 100 anni

E’ festa grande a Gallo di Comiziano per Italia Napolitano detta “zi ninnella” che oggi martedì compie i suoi primi 100 anni. Nata il 5 ottobre 1921 “Zi ninnella” è la terza centenaria della frazione di Comiziano che conta solo 600 anime, infatti in vivono a Gallo altre due centenarie. In giornata il sindaco Severino Nappi porterà il suo riconoscimento e quello della cittadinanza alla neo centenaria.

Auguri a “Zi ninnella” anche da tutta la redazione di Binews – Bassa Irpinia

