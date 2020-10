8 CASI DI POSITIVITA’ AL COVID 19 PRESSO IL P.O. DI ARIANO, AVVIATO NUOVO SCREENING SU TUTTO IL PERSONALE E I PAZIENTI

Si comunica che, a seguito dello screening periodico tramite tampone naso-faringeo effettuato sul personale sanitario del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, sono risultati positivi al COVID-19 n. 1 medico, n. 6 infermieri e n. 1 OSS in servizio presso il presidio ospedaliero, e n. 4 pazienti, di cui uno deceduto. I pazienti risultati positivi al COVID -19 sono stati dimessi a domicilio, in isolamento, e presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione.

Già nella giornata di ieri sono stati sottoposti a nuovo screening i Reparti interessati da casi di positività, mentre oggi si sta procedendo con l’esecuzione del tampone naso-faringeo anche al personale sanitario impiegato in tutto il resto dell’ospedale, al personale amministrativo, agli operatori di ditte esterne che prestano servizio nel presidio e ai degenti. Dopo aver sanificato già le Unità Operative interessate dal contagio, oggi si sta procedendo alla sanificazione dell’intero ospedale.

Presso il P.O. di Ariano periodicamente viene effettuato screening tramite test sierologico e tampone naso-faringeo su tutti i dipendenti. Tutti i pazienti vengono sottoposti a tampone in ingresso e in uscita, allo scopo di monitorare lo stato di salute del personale e garantire la sicurezza di degenti ed operatori. Come da normativa e da protocollo vigente, tutti gli ambienti ospedalieri sono puntualmente sanificati

