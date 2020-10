Con un’ ordinanza il sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio ha ordinato che i minori non potranno lasciare la propria abitazione se non per ragioni di necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto. Tutto ciò è stato necessario per il folto numero di ragazzi che girovagavano per le strade cittadine in un periodo di particolare emergenza, come quello che stiamo attraversando a causa del coronavirus. Il divieto è valido fino al prossimo 2 novembre.

