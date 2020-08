A16, tratto Baiano/Avellino e viceversa, continua odissea degli automobilisti, tra lavori in corso, tutor, gazebo autovelox, divieti e restringimento di corsia, un vero e proprio labirinto di cui non si vede l’uscita. Il tutto dopo il gravissimo incidente a Monteforte Irpino laddove persero la vita 40 persone, precisamente in località Aqualonga nel lontano 2013. Tanti i disagi nel corso degli anni che sarebbe opportuno togliere il pedaggio.



