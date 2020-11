Accordo tra Federfarma e Azienda Ospedaliera Moscati per l’attivazione del servizio Cup nelle farmacie territoriali.

L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, nonostante gli sforzi che sta mettendo in campo per affrontare e contribuire a superare l’emergenza Coronavirus in corso, sta continuando a portare avanti anche una serie di progetti e di attività, sia sul piano organizzativo che sanitario, con l’obiettivo di poter offrire, una volta superata la fase critica della pandemia, una serie di servizi innovativi e una sempre migliore qualità dell’assistenza. In quest’ottica, è stata sottoscritta una convenzione con Federfarma Avellino per l’attivazione del servizio di prenotazione/disdetta delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di pagamento del ticket presso le farmacie territoriali convenzionate.

L’intesa raggiunta con la Federazione dei Farmacisti mira a ottimizzare i tempi di attesa dell’utenza, potenziando il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche senza costringerli a recarsi agli sportelli del Centro Unico Prenotazioni dell’Azienda e va ad aggiungersi ai servizi già attivati in tal senso, come la prenotazione telefonica e le casse automatiche.

La convenzione, della durata di un anno, prevede che, nei prossimi giorni, vengano esaminate le domande di adesione volontaria al servizio Cup presentate dalle farmacie di Avellino e provincia associate a Federfarma. L’Azienda Moscati provvederà quindi a predisporre un collegamento web al portale delle prenotazioni e dei pagamenti. Al completamento delle adesioni, la procedura sarà operativa e verrà data comunicazione dell’elenco delle farmacie presso le quali sarà possibile usufruire del servizio.

adsense – Responsive – Post Articolo