Aiello del Sabato (Av): IL Comune stanzia 105.000 Euro per riduzione TARI, FITTI e BUONI SPESA

In questa difficile “epoca” Covid il Comune di Aiello del Sabato guidato dal Dott. Urciuoli, per venire incontro alle esigenze della popolazione e delle attività commerciali, ha deciso di mettere come staziamento di bilancio per riduzione tasse la cifra di 105.000 Euro. Servirà a sostegno e ristoro, in un periodo molto difficile per tutti. Il Vice Sindaco Sebastiano Gaeta in un post Facebook così annuncia la notizia “L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto!

In questi giorni stanno arrivando le lettere alle attività commerciali ed artigianali del nostro paese.

La riduzione è calcolata in percentuale sui giorni di chiusura, obbligatori per legge, causa Covid

Chi ha provveduto già al pagamento riceverà il rimborso comunicando l’IBAN, chi non ha ancora pagato riceverà i nuovi F24 con l’importo modificato e corretto.” Daniele Biondi

