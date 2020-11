Air Mobilità, selezione per 70 operatori d’esercizio, dal 14 dicembre al via le prove pratiche.

Sono 582 i candidati che hanno superato le preselettive lo scorso febbraio

​Air Mobilità, riparte la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di 70 operatori d’esercizio. Dopo la sospensione delle procedure selettive lo scorso marzo a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati pubblicati i calendari per lo svolgimento delle prove pratiche.

Dei 1.772 aspiranti che avevano presentato domanda di partecipazione, in 582 hanno superato le prove preselettive che si sono svolte nel mese di febbraio 2020 e che ora saranno chiamati a sostenere la prova selettiva pratica.

Le selezioni si svolgeranno presso la sede di Avellino di Air Mobilità, in via Fasano alla località Pianodardine, a partire dal prossimo 14 dicembre e fino al 18 dicembre, per poi riprendere dall’11 al 19 gennaio 2021.

Il punteggio massimo assegnato a questa prova è pari a 25 punti. Coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 15/25 affronteranno la prova selettiva orale, in programma ad Avellino dal 25 gennaio 2021.

I calendari delle prove pratiche, con tutti i dettagli, sono pubblicati nella sezione “Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione” del sito di Air Mobilità.

