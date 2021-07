Al Caffè Gambrinus, con Angelo Iannelli, si parla di pandemia con illustri personalità

Presentazione del romanzo “Pandemia II ondata. Rabbia e confusione: la sfida di Pulcinella”, ultimo capolavoro letterario di Angelo Iannelli. L’autore, interprete della maschera di Pulcinella, da sempre a sostegno delle persone meno fortunate, ha fatto del sociale una forma di vita, tanto da essere insignito della nomina di Ambasciatore del Sorriso. Il libro, edito da Albatros Edizioni con prefazione del magistrato Catello Maresca, vedrà configurarsi la settima tappa del tour la rinascita, come presentazione nel capoluogo campano. L’evento si svolgerà martedì prossimo, 20 luglio a partire dalle ore 19.00, nello storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli. L’incontro letterario è organizzato dall’Associazione Vesuvius, in collaborazione con il Gambrinius stesso.

A fare i saluti di casa l’imprenditore Massimiliano Rosati. Hanno confermato la loro presenza: Giulio Tarro virologo, Nino Daniele presidente premio nazionale “Amato Lamberti”, Annamaria Palmieri assessore Cultura Comune di Napoli, Mario Maglione cantante, Domenico Sepe scultore, Marcello Colasurdo musicista, Domenico Scafoglio antropologo, Sabatino Sirica Maestro Pasticciere, Fabio Toscano attore, Daniela Trionfante Violinista, Maria Mauro designer di moda, Bruno Ciniglia fotografo, Luigi Calì artista, Emanuela Gambardella giornalista. Modera l’evento Edda Cioffi psicologa e presentatrice. La manifestazione sarà ripresa dai piu importanti mass media nazionali e regionali. Come nello stile dell’eclettico autore Iannelli, non mancheranno ospiti a sorpresa.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius Angelo Iannelli.

