Alaia: “Ho convocato la Morgante per evitare la chiusura di pediatria al Frangipane”.

Ho convocato presso il Consiglio Regionale, per il prossimo martedì, la dirigente ASL Avellino, dott.ssa Morgante, con l’obiettivo di intraprendere qualsiasi strada utile ad evitare la chiusura della pediatria e del punto nascita del “Frangipane” di Ariano Irpino. Inoltre, occorrerà capire quali siano i motivi per i quali il management non abbia adottato, già in passato, tutte le misure che erano necessarie a prevenire l’attuale situazione in cui versa l’ospedale. Nella speranza che, con la collaborazione di tutti, possano essere riaperti nel più breve tempo possibile tutti i reparti e superate tutte le criticità.

Queste le dichiarazioni di Enzo Alaia.

