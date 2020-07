Albanella -SA – Campi estivi in natura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzati dal Wwf Silentum ;

Al via le iscrizioni per partecipare ai campi estivi in natura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzati dal Wwf Silentum ;

Le attività si svolgeranno durante la settimana dalle 9,00 alle 18,00 dal 27 luglio al 6 settembre presso l’Oasi di Bosco Camerine ad Albanella ( SA) ;

Le attività saranno incentrate sul riconoscimento degli animali e delle piante che vivono nel bosco , sul rispetto della natura attraverso tantissimi giochi ed attività ludico didattiche;

Due i campi in programma :

dal Lunedì al Venerdì “ Ranger nel Bosco”

dal giovedì al sabato “Sport in Natura “;

costo:

80,00 € per i campi settimanali,

70,00 € , per i campi brevi;

da aggiungere: una piccola quota di 5,0€ al giorno per i pasti;

è chiesta la copertura assicurativa di 15 €

possibilità di prenotare a blocchi 2/3/4 settimane

è previsto uno sconto sconto del 10% sull’iscrizione di due o più fratelli;

si può partecipare anche ad una singola giornata al costo di 25 €

Programma campo 5 gg :

Lunedì ore 09,00 : prima colazione

​09,30 percorso ginnico all’aperto

​10.00 Presentazione campo e laboratorio naturalistico animali e piante che vivono nel bosco

​12,30 Pranzo , relax, giochi;

​15,00 costruzione casette nido per uccelli, bat box, mangiatoie etc etc – merenda –

​trekking per i sentieri dell’oasi

​18,00 rientro

Martedì ore 09,00 : prima colazione

​09,30 percorso ginnico all’aperto

​10.00 Laboratorio compostaggio ( imparare a creare il concime naturale per le piante)

​12,30 Pranzo , relax, giochi;

​15,00 Laboratorio disegno ( riprodurre le immagini degli animali sulle pietre)- pausa merenda trekking – montaggio fototrappola per fotografare/filmare la fauna selvatica

​18,00 rientro

Mercoledì ore 09,00 : prima colazione

​09,30 percorso ginnico all’aperto

​10.00 recupero fototrappola e visione immagini riprese nella notte

​11,00 Laboratorio : mani in pasta ( paasta fatta in casa)

​12,30 Pranzo con i risultati del laboratorio precedente, relax, giochi;

​15,00 partecipazione campo Aib antincendio, per scongiurare il rischio che le fiamme distruggono il bosco pausa merenda

​18,00 rientro

Giovedì ore 09,00 : prima colazione

​09,30 percorso ginnico all’aperto

​10.00 esperienza campeggio (montaggio tenda) con pic nic sulla riva del fiume ;

​14,30 Laboratorio Mani in pasta , (preparazione biscotti) ,

​16,30 pausa merenda con i risultati del laboratorio precedente Laboratorio Orto sul balcone (Messa a dimora piante e realizzazione di vasi)

​18,00 rientro

Venerdì ore 09,00 : prima colazione

​09,30 percorso ginnico all’aperto

​10.00 orienteering ,

​12,30 Pranzo , relax, giochi;

​15,00 conoscere, socializzare e giocare con gli animali domestici – pausa merenda

​18,00 rientro

Programma mini Campo di 3 gg

Orario dalle 09,00 alle 18,00

dal Giovedi al Sabato;

Attività svolte : Mountain Bike,

Orienteering,

Trekking,

Equitazione,

Tiro con l’arco,

Campeggio,

Pet terapy, etc etc

Cose da mettere nello zainetto: Abbigliamento a strati, pantalone lungo, berretto, scarponcini da escursione, un ricambio, una borraccia per l’acqua, una macchina fotografica, un binocolo, un astuccio con tutto il materiale da cancelleria ( penne matite, colori, temperamatite, colla sticjk)

Sarà garantito il rispetto della normativa sanitaria per l’emergenza Covid 19, il programma può subire variazioni.

