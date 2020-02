ALMANACCO IRPINO. Venerdì 7 febbraio 2020

a cura di Grazia Russo

Venerdì 7 febbraio si festeggia San Riccardo

Proverbio: Febbraio corto corto, tutta la neve si scrolla di dosso.

Medicina popolare

I nostri contadini, erano convinti che la natura offriva il rimedio ad ogni malattia: Pe ogni male r’ cuorpu la mmerecìna è int’a l’uortu ( per ogni male di corpo la medicina sta nell’orto). Ma purtroppo non bastano le erbe dell’orto per curare i mali che affliggono l’uomo.

Per curare l’anemia si metteva a bollire il vino, vi si immergeva un ferro arroventato, o l’attizzatoio o la paletta del camino, e poi si somministrava all’ammalato. Altra bevanda, assai comune, era l’infuso di valeriana: “ l’erba che ogni male sana!”

