ALMANACCO IRPINO. Giovedì 11 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

11 giugno, giovedì San Barnaba, apostolo

Oggi si festeggia S. Barnaba

Il santo veniva invocato contro la grandine

Se piove a San Barnaba

l’uva bianca se ne va;

se piove da mattina a sera

se ne va anche la nera…

Per scongiurare gli effetti devastanti della grandine i nostri contadini adoperavano delle pratiche rituali:

A Mirabella incrociavano una roncola e una scure e le legavano davanti al pagliaio, con le parti taglienti puntate verso il cielo

A Nusco, invece, raccoglievano un chicco di grandine che veniva messo in bocca al componente più piccolo della famiglia. Appena il chicco si scioglieva in bocca, così smetteva di grandinare.

I contadini erano convinti che il bambino, essendo un’anima innocente, possedesse poteri magici sulla natura

A Senerchia, infine, quando iniziava a grandinare, i contadini spaccavano un acino di grandine con la lama di un coltello.

adsense – Responsive – Post Articolo