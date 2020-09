A San Mango sul Calore vince Teodoro Boccuzzi, “Uniti per San Mango”, con 632 voti (77,64%). È la nuova fascia tricolore del comune irpino, aveva rivestito la carica di vice sindaco con l’uscente Gennaro Uva. De Blasi con la lista “San Mango bene comune” raccoglie 181 voti. Un voto per Salvatore Moccia, “Insieme per San Mango”.

