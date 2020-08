Anna Maria Vecchione (F.iI): “pronta alla battaglia per scardinare lo strapotere del centrosinistra in Irpinia”

“Avellino e Sturno, due tappe per noi candidati nelle file di Forza Italia che ci hanno dato la possibilità di esprimere le nostre posizioni e di poter dire che siamo pronti a mettere in campo il massimo dell’impegno per queste elezioni regionali”.

A parlare è la candidata Anna Maria Vittoria Vecchione che rilancia: “Ho avuto modo di discutere e scambiare punti di vista con i 3 candidati nella lista di Forza Italia. insieme abbiamo convenuto di mettere da parte personalismi e correre con lo scopo di garantire un risultato positivo al partito, alla coalizione e ovviamente al candidato Presidente Caldoro. Personalmente sono consapevole che sarà una battaglia, non sarà facile scardinare lo strapotere del centrosinistra in Irpinia ma da parte mia la passione e l’impegno non mancheranno mai. Incontrare la stampa e gli elettori offre una spinta in più in una campagna elettorale in cui ho inserito progetti ed idee che sto sottoponendo alla valutazione degli elettori, con l’auspicio che vogliano garantirmi il loro appoggio”.

