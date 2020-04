L’associazione Pabulum nasce nel 2015 per volontà di Katya Tarantino, Giulia Corrado e Graziella Di Grezia. Le tre professioniste Irpine decidono di mettere in campo competenza, capacità ed impegno per la promozione della cultura e della salute. L’impegno dell’Associazione è volto ad incentivare una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione del cittadino nelle scelte terapeutiche da effettuare, per mantenere o ritrovare uno stato di benessere e di salute, ponendo in primo piano la qualità della vita. Sabato 4 aprile 2020 alle ore 18:00 ci sarà un incontro culturale virtuale online su una piattaforma web per il quinto anniversario dell’Associazione Pabulum. Un’occasione importante per fare il punto della situazione di quanto è stato fatto e di quanto c’è ancora da fare.

“Sono onorata di presiedere l’Associazione – afferma la dott.ssa Katya Tarantino, Presidente Associazione Pabulum – lodevole è la sua missione principale, la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione attraverso iniziative di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico. I primi cinque anni sono stati di intensa attività di volontariato nella promozione della salute e della cultura alimentare mediterranea. Tutte le nostre iniziative sono state possibili grazie al prezioso supporto delle socie fondatrici Graziella Di Grezia e Giulia Corrado e di professionisti ed aziende che hanno messo sempre a disposizione tempo, lavoro, menti e materiali. C’è sicuramente molto ancora da realizzare.”

Il pomeriggio culturale è moderato da Espedito Pistone, giornalista napoletano che si occupa di medicina per Canale 9 e collabora con radio Kiss Kiss.

Dopo i saluti di Katya Tarantino e di Silvana Pasanisi, madrina dell’iniziativa, interverrà Graziella Di Grezia. A confrontarsi ci saranno ospiti di grande rilevanza nel panorama regionale tra i quali Nicola Di Iorio, Storico dell’Aglianico e autore del libro “Rosso dalla terra”, Costanzo Ioni, scrittore e organizzatore di manifestazioni di letture poetiche, Generoso Vella, artista e giornalista, Anna De Rosa, giornalista, curatrice di eventi e artista ecosostenibile. Il programma musicale prevede un repertorio libero e coinvolgente del pianista Luis Di Gennaro e di Luca Rossi, considerato tra i più rappresentativi esponenti della tammorra e vincitore del Premio Pabula Amoris di Ravello. Ogni intervento è un evento artistico che ha lo scopo di coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio culturale virtuale. Conclusioni e saluti finali sono affidati a Giulia Corrado. Per partecipare chiamare al 3299831500 oppure scrivere ad associazionepabulum@gmail.com.

adsense – Responsive – Post Articolo