I Vigili del Fuoco di Avellino sono anche interventi ad Atripalda in contrada Alvanite per recuperare un autoarticolato uscito fuori strada, il quale trasportava ortofrutta. Il pesante automezzo รจ stato recuperato con l’utilizzo dell’autogru, e rimesso in carreggiata senza aver subito grossi danni.

