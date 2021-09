Audax Cervinara, Amichevole con la Polisportiva Puglianello e nuovo calendario Eccellenza 21/22

L’Audax Cervinara prosegue la preparazione precampionato agli ordini di Mister Pasquale Iuliano. Alle 18 è prevista un’interessante amichevole con la Polisportiva Puglianello, squadra sannita che disputerà il prossimo campionato di Promozione nel girone A. L’incontro di oggi sarà l’occasione per vedere all’opera il nuovo Audax Cervinara del Capitano Simone Cioffi. Allo stadio San Giacomo di Puglianello, in provincia di Benevento, dopo una seduta di allenamento congiunta, scenderanno in campo le due compagini pronte a dire la loro nelle rispettive categorie. Inoltre, la Lega Nazionale Dilettanti alle ore 17.30, quasi in contemporanea con la gara dei biancoazzurri, presenterà i tanto attesi calendari di Eccellenza Campania per la stagione agonistica 2021/22.

