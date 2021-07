AVELLA. A PASSO D’AZIENDA: un’occasione di confronto per le imprese agroalimentari

Lunedì, 12/07/2021, si è tenuto ad Avella (AV), presso il Frantoio Arbucci un pubblico confronto tra gli operatori delle filiere agroalimentari e l’On. Nicola Caputo. L’incontro promosso da Agrocepi Avellino ha visto una grande partecipazione di imprenditori. Numerose sono state le tematiche toccate nei vari interventi dei relatori.

A fare gli onori di casa è stato l’imprenditore Arbucci Biagio, per l’occasione anche rappresentante del comparto olivicolo. Alla presenza dell’Assessore , Arbucci ha sottolineato come quella di oggi sia da ritenersi una nuova fase nel processo di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. Ha ricordato come per quanto concerne l’olio di oliva questo territorio sia finito nel dimenticatoio. L’Irpinia non è solo Ravece, ma ha voluto ricordare che c’è una grande parte del territorio che da anni produce un olio di eccellenza ed è arrivato il momento che gli venga riconosciuto il giusto valore. A seguire è intervenuto Francesco Sodano, presidente di Agrocepi Avellino che ha voluto fin da subito sottolineare l’importanza della presenza dell’On. Caputo invitando tutti i presenti a cogliere lo scopo dell’iniziativa come un momento di riavvicinamento tra Istituzioni ed imprese attraverso un confronto diretto che consente agli imprenditori di divenire parte attiva contribuendo con le proprie idee e competenze allo sviluppo di comparti strategici per la nostra economia. Con l’occasione si è voluta sottolineare la necessità di nuovi interventi a sostegno del settore in grado di incidere sulla competitività delle aziende, sulla semplificazione normativa, sul sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nelle aziende e sull’esigenza di politiche mirate alla tutela delle produzioni ed al contrasto a politiche di concorrenza sleale.

In questo senza tralasciare l’importanza della commercializzazione come fattore essenziale per lo sviluppo delle filiere e della loro redditività. Un obiettivo perseguibile anche attraverso nuove strategie di marketing capaci di rafforzare il binomio tra territorio e prodotti. Oggi, ha concluso Sodano, occorre riconsiderare la funzione delle imprese nei territori accrescendo nell’opinione pubblica la consapevolezza che sono e restano dei presidi economici e sociali.

A seguire sono intervenuti Alfonso Ciervo, Presidente Regionale di Agrocepi, Sabato Castaldo direttore del neo costituito DAQ Campania in guscio ed Il Presidente della Provincia di Avellino, nonché Sindaco di Avella, Avv. Domenico Biancardi che con l’occasione ha voluto ribadire il grande valore delle produzioni agroalimentari per l’economia irpina e la necessità di una rinnovata strategia comunicativa per la loro promozione.

Corrado Martinangelo, Presidente nazionale di Agrocepi ha portato i suoi saluti alla platea ringraziando Francesco Sodano per il momento di confronto tra tanti operatori e l’Assessore Regionale all’Agricoltura On. Nicola Caputo. Per Martinangelo la Provincia di Avellino ha delle grandi potenzialità nel campo della ruralità, dell’agroalimentare e dell’enogastronomia ed Agrocepi vuole essere al servizio delle imprese per fare rete e promuovere progetti di filiera locali e nazionali. Si è detto certo, concludendo, che Francesco Sodano unitamente alla struttura regionale di Agrocepi coordinata dall’amico Alfonso Ciervo, saprà ben interpretare le esigenze delle imprese irpine. Ha concluso l’On. Nicola Caputo riprendendo quanto dichiarato dai presenti ed illustrando le politiche regionali tra vecchia e nuova programmazione.

Il tour è proseguito con una visita al Salumificio Corbisiero di Mugnano del Cardinale dove l’Assessore si è confrontato su una produzione dei nostri territori: il salame di Mugnano. A concludere la delegazione ha visitato la sede di Monteforte Irpino dell’Azienda Sodano, realtà campana impegnata nella trasformazione di nocciole e di altra frutta secca.

Di seguito alcune foto dell’evento

