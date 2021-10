AVELLA. Aggiornamento elezioni, Colomba in vantaggio, ecco i candidati più votati

Secondo i dati ufficiosi raccolti alle ore 18.30 la Colomba avrebbe raggiunto quota 2555 voti, Cambia Avella 844 , 177 Libero Pensiero. Per quanto riguarda i candidati i più votati della lista Colomba sono Domenico Biancardi e Anna Alaia, a seguire Antonia Caruso, Giovanni Biancardi, Luigi Biancardi e Pasqualina Gaglione. Lottano per essere eletti Agostino Vitale, Santina Cerbone e Nicoletta Longobardi, per il momento rimarrebbero fuori Mariarosaria D’avanzo, Michele Maietta e Alberto Ciano ma ci sono ancora 1500 schede da scrutinare.

