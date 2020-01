AVELLA. Alberto Ciano aderisce ad “Italia Viva”. “Pieno appoggio ad Alaia per le prossime Regionali”

Lo scenario politico nazionale negli ultimi anni, ha segnato un crollo definitivo delle ideologie politiche. La mia scelta ad identificarmi nel partito Italia Viva è dettata da una linea politica comune, da idee, voglia di cambiamento,dalla considerazione in una persona con forti potenzialità come Alaia e nella sua ascesa verso le regionali 2020. Enzo Alaia rappresenta una scelta ben precisa: Avellano, una persona umile e gentile e disponibile sempre. Avella ha bisogno di un rappresentante che possa favorire lo sviluppo concreto della nostra cittadina. Il mio appoggio andrà oltre gli ideali politici che molto hanno in comune con il mio essere, tendente a concretarsi in dottrine e prassi opposte all’assolutismo, quella di una persona moderata e sempre presente nelle attività sociali del mio paese.

Credo che dando una possibilità concreta ad un rappresentante della nostra cittadina, possiamo avere più considerazione in ambito regionale, attingere a tutto questo o almeno provarci. La mia scelta derivata da una forte ambizione, quella di far parte di una squadra dello stesso partito,appoggiando in maniera concreta un mio paesano, una persona che ha sempre avuto un ruolo importante nella vita politica e sociale nazionale.Abbiamo la facoltà è la responsabilità di affidare ai nostri figli un futuro più roseo, contestualmente una vita migliore a noi stessi. Esiste un dato confortevole ad Avella, la possibilità concreta di esprimere con il voto alle prossime regionali, un quorum importante, che possa favorire l’ascesa in regione di un nostro rappresentante .Dal 2011 membro della Fondazione Avella città d’arte, molto presente nelle attività sociali del mio paese, sento la necessità di fare un passo importante verso le amministrative del 2021 e quindi arricchire nel 2020 la mia conoscenza politica, vivendo alacremente le attività politiche di Italia Viva, partecipando in maniera attiva alle iniziative che si svolgeranno per le prossime regionali in Campania. Esiste un dato importante riguardo alla scarsa affluenza al voto nelle ultime elezioni.Bisogna spronare e stimolare più persone e coinvolgerle a partecipare di più. Sarò promotore di tale iniziativa, affinché si possa raggiungere tale obiettivo,proprio aiutando questo partito, nato da poco, ma con programmi e aspettative lodevoli. Alberto Ciano – Italia Viva

adsense – Responsive – Post Articolo