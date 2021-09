Battesimo elettorale per Anna Alaia, figlia dell’On. avellano Vincenzo, che questa sera era in piazza Municipio ad assistere insieme alla moglie e agli altri componenti della famiglia al debutto della primogenita. La candidata della lista della Colomba ha ben saputo tenere palco e microfono senza far traspirare emozioni, mentre particolarmente emozionati invece i suoi genitori in particolare papà Enzo.

adsense – Responsive – Post Articolo