In occasione della Festa del Papà inviateci le vostre foto o i vostri disegni con dedica per celebrare il vostro papà ! Inviatele su Whattsapp al numero 333 884 7353 . Il Contest è stato ideato da Felicia Biancardi, le foto verranno pubblicate nella pagina Avella Notizie. Si prega di realizzarle con il cellulare in orizzontale!

