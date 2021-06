AVELLA. Fioccano le multe nel Corso, oltre 30 verbali per divieto di sosta

Oltre 30 multe per divieto di sosta nella giornata di oggi Sabato 5 giugno 2021, ad Avella tra Corso Vittorio Emanuele e Via C. D’Avanzo. Il problema della sosta selvaggia nella cittadina archeologica non è certo una novità, così come le lamentele da parte dei residenti per il modo sconsiderato di lasciare auto dinanzi ad ingressi e degli stessi automobilisti per la sanzione ricevuta. Da oggi anche nel fine settimana sono a lavoro per tutto il periodo estivo le Vigiline che si sono organizzate per una vasta operazione di controlli e di rispetto del codice della strada. Non ci sono più scusanti per i frequentatori del Corso che da alcune settimane hanno a disposizione il parcheggio Castellana per lasciare la propria auto e attraversare il passaggio pedonale che è antistante il Teatro per raggiungere la piazza in pochi metri. I controlli su disco orario e sosta vietata continueranno anche nei giorni a seguire.

adsense – Responsive – Post Articolo