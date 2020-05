AVELLA. Il consigliere Pellegrino Vittoria chiede spiegazioni su due questioni.

Apprendiamo che il consigliere di opposizione. Pellegrino Vittoria, in mattinata ha protocollato un’interpellanza urgente e una richiesta di organizzazione del lavoro in tempi di covid19.

Questo il suo messaggio su facebook con il quale informa la cittadinanza:

“Il consigliere Vittoria continua il suo lavoro all’opposizione. Dopo varie lagnanze ascoltate in giro per il paese ho deciso di chiedere al comune come sono stati ripartiti i bonus famiglia e ho chiesto se sono stati spesi più soldi di quanti ne ha mandato il governo.E di quanto sono usciti fuori baget. Poi ho chiesto un chiarimento in merito all’appalto per 3 anni dato per la manutenzione del verde pubblico,per una spesa complessiva pari ad €105mila. In quanto secondo una mia idea i soldi almeno per quest’anno potevano essere risparmiati,facendo lavorare per il verde pubblico i socialmente utili oppure farci aiutare dalla comunità montana come è stato fatto negli anni scorsi e spendere i soldi risparmiati,in questo momento storico,per fare i tamponi covid-19 per tutti i cittadini,in quanto è la cosa più importante da fare.

È più importante la salute dei cittadini e non la potatura degli alberi.”

Di seguito i protocolli:

