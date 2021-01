AVELLA. In scena al chiostro della Collegiata della SS. Annunziata la befana dell’associazione “Agora Avella”

Per il sesto anno consecutivo, l’associazione “Agora AVELLA ”, già nota sul territorio avellano e mandamentale per l’iniziativa di distribuzione del pacco alimentare in collaborazione col “Banco Alimentare Campania Onlus”, ha organizzato presso il chiostro della Collegiata della SS. Annunziata la distribuzione di dolciumi e balocchi per i più piccoli, con l’intento di donare loro e alle rispettive famiglie un momento di condivisione e spensieratezza.

Il presidente dell’Associazione geom. Giuseppe Antonio Pescione ed il comitato organizzativo tutto, ci tengono in queste poche righe a ringraziare tutti gli attori che hanno presenziato in questo giorno di solidarietà.

In particolare, si ringrazia il sig. Pecchia Renato, Segretario del SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI AGRICOLI SNALA, che ha sponsorizzato l’iniziativa permettendone la realizzazione per l’ennesimo anno; un ringraziamento al parroco Don Giuseppe per aver concesso l’impiego del chiostro come sede operativa della distribuzione; un ringraziamento sentito a tutti i collaboratori che, a titolo di volontariato, hanno dedicato tempo ed energie all’iniziativa; ed infine, come non menzionare e ringraziare Giulia Pedalino, madrina d’eccezione nelle vesti di giovane e graziosa befana.

Grazie a tutti di cuore, augurandoci un anno certamente migliore.

