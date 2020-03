AVELLA. Incidente su Via Circumvallazione, auto si schianta contro lo spartitraffico

Incidente nel pomeriggio di oggi mercoledì 4 marzo 2020, ad Avella in via Circumvallazione dove un’ auto si è schiantata contro lo spartitraffico che divide le due carreggiate finendo la sua corsa contro un lampione della pubblica illuminazione danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e il 118, questi ultimi hanno provveduto a trasportare il conducente dell’auto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Intervenuti anche gli addetti al ripristino della manto stradale per ripulire l’asfalto da olio e detriti.

