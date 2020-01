Avella, incidente sulla Nazionale delle Puglie. Feriti i conducenti di due veicoli

🔊 Ascolta l'articolo

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, sulla Nazionale delle Puglie nel territorio di Avella nei pressi del distributore di benzina KM58. Due vetture si sono violentemente scontrate. Dall’urto sono rimasti feriti i conducenti dei veicoli, una Punto e una Hunday Atos, che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della Compagnia di Baiano e dei Vigili Urbani di Avella. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo per poi riprendere ad una corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti alla pulizia della sede stradale per i detriti lasciati e per l’olio fuoriuscito dai veicoli.

