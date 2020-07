AVELLA. La cittadina archeologica accoglie con un bagno di folla l’on Maurizio Petracca. Foto

Si è tenuta questa sera ad Avella la presentazione ufficiale di Maurizio Petracca, candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Petracca, consigliere uscente e Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla e lui ha ringraziato per l’ottima accoglienza riservata. Incontro fortemente voluto dai consiglieri di minoranza ha visto la partecipazione di tanta gente comune. La discussione si è subito interrotta a causa di un black out generale che ha lasciato la cittadina avellana senza corrente per svariati minuti, per poi riprendere. Tanti i temi oggetto della discussione, dalla crisi economica a causa dell’emergenza Covid -19 alle possibili soluzioni per uscire da questo stallo. Poi si è discusso molto di agricoltura, vista la presenza di tanti imprenditori agricoli presenti, e su come sfruttare al massimo gli aiuti della Comunità europea per un settore che sarà il trampolino di rilancio dell’economia regionale fortemente debilitata dagli ultimi mesi di emergenza Coronavirus. Un Maurizio Petracca fortemente motivato e soprattutto pronto a rappresentare gli interessi dell’Irpinia in Regione così come ben ha fatto nel suo primo mandato.

