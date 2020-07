AVELLA. La denuncia di un lettore: “Corrispondenza e rifiuti gettati nel canale.”

La denuncia arriva da alcuni cittadini avellani che amanti della montagna sono soliti passeggiare tra il verde delle colline, ed è, non di rado, che purtroppo si imbattono in tante piccole discariche. Questa volta però si sono trovati di fronte ad un cumulo di rifiuti che ha destato il loro interesse. Una enorme quantità di corrispondenza abbandonata, tra cui bollette Enel, Tim, estratto conto corrente postale, scontrini fiscali, tutto gettato insieme ad altri rifiuti, come fogliame, cartoni ecc., in un’area poco distante dal Fusaro. C hi ha gettato lì tutto questo materiale ha tentato anche di dargli fuoco, con enorme rischio di procurare incendi, ma per fortuna il materiale non ha preso fuoco. Dalle buste c’è nome e cognome del destinatario della corrispondenza, da cui si può risalire facilmente al responsabile. “La cosa triste della vicenda che si tratta di materiale che potrebbe appartenente ad un consigliere comunale e alla sua famiglia, a meno che non abbia subito un furto nei giorni scorsi e i ladri abbiano poi provveduto ad abbandonare il tutto in quel luogo o che l’addetto alla raccolta della differenziata abbia sbagliato discarica”, hanno dichiarato i cittadini.

adsense – Responsive – Post Articolo