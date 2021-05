AVELLA. L’autostima, la gentilezza e i “fiori” premiano nuovamente l’Istituto Comprensivo “Guerriero”

Anche quest’anno, il noto marchio di saponi “Dove” ha deciso di premiare le scuole che più di tutte si sono impegnate a diffondere il messaggio di bellezza autentica e l’importanza dell’autostima, con la missione di aiutare le nuove generazioni a crescere con un rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto e a realizzare il loro pieno potenziale. Fin dal 2004, questa missione è stata tradotta nel “Progetto Autostima”: un percorso nato con la collaborazione di esperti nel campo della psicologia e della salute, che ha raggiunto 40 milioni di ragazzi e ragazze.

Le 15 scuole aderenti all’iniziativa e che entro il 31 maggio 2021 avrebbero raccolto più punti grazie agli elaborati preparati dalle singole classi, ai voti e alle azioni extra di genitori e di sostenitori in generale, si sarebbero aggiudicate premi che oscillavano tra i 1.800 e i 500 euro, in base alla posizione raggiunta in classifica. L’I.C. “Mons.P.Guerriero” di Avella, con la tenacia e l’impegno che ha sempre contraddistinto ogni azione didattica e progettuale scelta e condivisa, ha ottenuto quest’anno la TERZA posizione su circa 90 scuole partecipanti e provenienti da tutto il territorio nazionale, aggiudicandosi il premio di 1.300 euro spendibili in acquisti di materiale didattico.

Un caloroso grazie al Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta, alle maestre curatrici della raccolta e dell’invio degli elaborati prodotti, a tutti i piccoli “guerrieri” che, nonostante le difficoltà a cui li ha costretti l’emergenza legata alla pandemia, nonostante la frequenza di un anno scolastico fatto quasi tutto in didattica a distanza, con resilienza ed impegno infaticabili hanno creduto nell’iniziativa ed infine, un caloroso grazie alle referenti del progetto, a tutti i docenti, al personale ATA, agli alunni, ai genitori e ai sostenitori che con i loro voti hanno contribuito al raggiungimento del meritato premio.

Nelson Mandela affermava: “un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso”. La classifica definitiva e gli elaborati dei piccoli alunni sono visionabili di seguito e consultando il sito www.doveprogettoautostima.it.

