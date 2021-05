AVELLA. Nuovo decesso per COVID, muore 65 enne. Il ricordo dei nipoti

Un nuovo decesso per COVID nella cittadina archeologica, si è spento presso l’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola un 65 enne Nicola Tedesco, persona molto conosciuta è stimata. L’uomo che era già ricoverato per altre patologie purtroppo durante la degenza è stato colpito dal coronavirus che non lo ha risparmiato. I nipoti lo ricordano con affetto: “Sempre sarai nella tasca a destra in alto, in un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi.. Sempre sarai!”

Condoglianze alla famiglia da parte anche della redazione di Bassa Irpinia.

