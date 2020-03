AVELLA. Coronavirus, paese con il fiato sospeso per due tamponi effettuati nella cittadina archeologica. Gli esiti domani

Stamattina nella cittadina archeologica l’Asl ha provveduto a fare il tampone a due cittadini residenti nel comune mandamentale. I risultati si dovrebbero avere nella mattinata di domani, sabato 21 marzo, si tratterebbe, da quanto risulta da alcune indiscrezioni, di soggetti che nei giorni scorsi hanno avuto contatto con il dottor Carmine Sommese, primario dell’ospedale di Nola e primo cittadino di Saviano, risultato positivo al Covid-19. La cittadina, la cui notizia si è diffusa tra popolazione quest’oggi, attende con il fiato sospeso sperando in un risultato negativo.

Lo stesso primo cittadino di Lauro, il dottor Antonio Bossone, in una intervista rilasciata oggi a Radio Star 2000 del Vallo di Lauro, ha palesato che potrebbero esserci diversi casi in Bassa Irpinia di contagio, proprio per la positività del dottor Sommese, che sul territorio ha avuto contatti con più persone nello svolgimento della sua professione di medico.

