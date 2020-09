AVELLA. Passion Pets Shop compie un anno. Sorpresa regalo per i propri clienti

Diciamo subito che NON è il classico negozio per animali, ma molto di più. Pet Shop Passion il negozio per i tuoi amici animali è stato inaugurato il 14 settembre del 2019 e oggi compie un anno. Situato lungo la statale 7 bis ad Avella è diventato ormai punto di riferimento di tanti clienti che amano il proprio animale.

La sfida quella lanciata dalla coppia di coniugi Eliantonio Vetrano e Roberta Pastore, possiamo dire che è stata vinta grazie a voi. Sui loro scaffali trovate tutti i gusti! Cibo secco, cibo umido e snack da alternare o combinare a seconda delle abitudini alimentari e dai bisogni nutrizionali, in ogni fase della vita del tuo animale. Alimenti per la salute e il benessere, tutta la scelta in un unico grande supermercato. Troverai tutti gli accessori per il tuo cane, ogni giorno! Sui scaffali anche una vasta scelta di comodi letti e cuscini, cucce accoglienti e solide, coperte, ciotole resistenti e colorate! Guinzaglieria per ogni età e taglia, giochi, palle e palline, Kong, antiparassitari e accessori per l’igiene del cane, del gatto e della casa, trasportini e accessori per viaggi lunghi e trasferte e tanto altro. Non ci resta che augurare buon compleanno ma soprattutto buona vita ai vostri animali pelosi.

