AVELLA. Più grave del previsto l’incidente sulla 7 bis. Coinvolti due giovani avellani

E’ più grave del previsto l’incidente che ha visto coinvolto questo pomeriggio due giovani avellani che su una moto si sono violentemente scontrati con un’auto. Ad avere la peggio i centauri che in codice rosso sono stati trasferiti con due ambulanze uno presso il Pronto Soccorso di Avellino e l’altro a Nola. Sul posto scene da brividi, moto scaraventata a decine di metri dal punto dell’impatto, con effetti personali sparsi sull’asfalto. Il conducente della moto, dalle prime informazioni, avrebbe avuto le conseguenze più gravi e le sue condizioni preoccupano non poco. L’auto era condotta da un cittadino di Baiano, che non avrebbe subito conseguenze particolari dall’impatto. Sul posto operano i Carabinieri della Stazione di Avella che stanno ricostruendo la dinamica. Paese con il fiato sospeso sulle condizioni di salute dei due giovanissimi avellani.

