AVELLA. Presentato il testo di Anna Russo: “I crimini degli O’Neyonel”. Video e Foto

Anna Russo, giovane 25enne avellana, ha presentato oggi presso l’Infopoint del Comune di Avella presso l’anfiteatro romano, il primo libro dal titolo “I crimini degli O’Neyonel”. Il testo tratta di due giovani liceali in procinto di diplomarsi che si ritrovano a risolvere dei casi di omicidi. Un giallo appassionante, intrigante e travolgente che vi farà divorare le pagine per conoscere i vari intrecci. Al tavolo dei lavori la Consigliera di pari opportunità l’avv. Vincenza Luciano, che ne ha curato anche la prefazione e la giornalista Alessia Conte, che ha moderato l’incontro ponendo le domande alla protagonista. Buona anche la presenza di pubblico che alla fine hanno potuto acquistare il libro. In allegato il video della presentazione e le foto.

È possibile acquistare il libro sul seguente link : http://www.booksprintedizioni.it/libro/racconto/i-crimini-degli-o-neyonel





adsense – Responsive – Post Articolo