AVELLA. Prima puntata di “Avella Città d’Arte 2021” il documentario di Pio Stefanelli: l’anfiteatro. VIDEO

Passionale e appassionato il Dott. Pio Stefanelli ci condurrà, nel corso di varie puntate, in un viaggio emozionante tra il patrimonio archeologico, naturalistico, paesaggistico e religioso della cittadina archeologica. Si tratta di una documentario “Avella Città d’Arte 2021”, da lui stesso ideato e condotto, realizzato in collaborazione con numerosi ospiti importanti che orbitano intorno alla cittadina archeologica. Il video è disponibile sul canale youtube Pio Stefanelli (Movimento) Non dobbiamo aggiungere altro. Buona visione ! Di seguito la prima puntata dedicata all’Anfiteatro Romano di Avella:

