AVELLA. Recuperati i tre giovani finiti in un burrone. Ecco chi sono.

Sono durate alcune ore le operazioni di soccorso dei tre giovani, poco più che ventenni. Questi intorno allora di pranzo sono scivolati in un burrone in località “Acquapendente” di Avella durante, a quanto sembra una arrampicata. E’ stato necessario l’intervento del soccorso alpino che con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a portare in salvo i tre giovani speronesi, solo per uno di loro è stato necessario l’utilizzo dell’elicottero che una volta imbragato su un apposita barella, è stato tirato su e trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Salerno. Per gli altri due solo tanto spavento, il ferito avrebbe avuto la frattura di un piede che non gli permetteva di muoversi. Hanno operato sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano e quelli della stazione di Avella, diretti dal maresciallo Piccione

