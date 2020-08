AVELLA. Serpenti alla conquista del centro cittadino

Sui social è stata segnalata oggi la presenza di un serpente in piazza Convento nel centro della cittadina archeologica, spesso frequentata da giovanissimi e non. La foto ha scatenato una ridda di commenti, molti anche a doppio senso, a quanto sembra dovrebbe trattarsi di una vipera, molto pericolosa, e per questo motivo c’è sicuramente da preoccuparsi. Potrebbe essere che il rettile abbia nidificato nel vicino giardino comunale, sta di certo che occorre prendere provvedimenti per garantireste sicurezza dei cittadini.

