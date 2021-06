AVELLA. Si è svolto il workshop sul turismo, la cittadina punta in alto.

Comune di Avella, Ufficio Turistico Siat, Fondazione Avella Città d’Arte e Acheloo Viaggi questa mattina hanno svolto un educational tour a cui hanno preso parte importanti operatori del settore turistico ovvero tour operator agenzie di viaggio e guide turistiche. A moderare il workshop Michele Amato, responsabile dell’ufficio turistico Siat, che ha presentato la Presidente della Fondazione Vincenza Luciano, la responsabile dell’ Ufficio Turistico Siat Nelly Russo, il direttore amministrativo di Sistema Irpinia Alberto De Nardi, la wedding planner Elisabetta Picardi, il Direttore di Acheloo Viaggi Antonella Melles e il Presidente di Irpiniavventura Antonio Napolitano. I lavori si sono svolti in un clima di interesse e cordialità. Una prima parte dell’educational é stato dedicato alla presentazione di Avella, dei possibili itinerari e dei dati forniti da De Nardi sul flusso turistico ponendo come obiettivo l incremento del numero di turisti e visitatori sia in quest’ area che in tutta l’Irpinia. La seconda parte invece é stata dedicata alle visite alle sale del museo archeologico e immersivo condotte dalla Funzionaria della Soprintendenza Raffaella Bonaudo e dai tecnici di Ett, a seguire la visita all’ anfiteatro e all azienda agricola il Moera dove agli operatori sono stati presentati i prodotti locali tra cui la Nocciola di Avella con la partecipazione dell azienda Sodano e Noccioro e di Terrae Abellanae. Agli operatori, la cittadina archeologica, ha fatto una buona impressione ritenendo opportuno riorganizzare nuovi incontri e approfondimenti. Avella, ubicata nel cuore della Campania, é una meta appetibile, si può costruire tanto dal punto di vista turistico. La crescita della rete di Sistema Irpinia é un ottima opportunità da non farsi scappare, inoltre gli addetti ai lavori punteranno particolarmente sulla professionalità sia per quanto concerne le visite guidate sia per quanto riguarda l’accoglienza. Al termine del workshop i saluti istituzionali della Dottoressa Carmen Loiola consigliera delegata ai beni culturali che unitamente al sindaco Biancardi, presente in sala, ha espresso immensa soddisfazione per come stia andando l ‘evento di apertura organizzato dai due nei minimi dettagli coadiuvati dall area tecnica e dalle rispettive amministrazioni locali e provinciale.

adsense – Responsive – Post Articolo