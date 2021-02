Stamane è andata in fiamme ad Avella nella zona delle Cooperative un’abitazione in via Giosuè Carducci. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme sprigionatesi dal garage. Dopo alcune ore di lavoro le fiamme sono state spente e non si segnalano feriti. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

