AVELLINO. Appello alla sensibilità dei Federcacciatori irpini raccolta fondi emergenza coronavirus

La sezione provinciale della Federazione Italiana della Caccia di Avellino, ritiene doveroso promuovere un appello a tutti i propri iscritti in una gara di solidarietà per dare un contributo con gesti concreti al personale medico che quotidianamente è chiamato ad un impegno straordinario per la salvaguardia della nostra salute, e per contribuire affinche’ gli stessi possano essere messi in condizione di lavorare ed intervenire efficacemente. A tal proposito è stata attivata una raccolta fondi da destinare all’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Per garantire tutto questo c’e’ bisogno della vostra solidarietà, una piccola donazione puo’ fare la differenza.

Per quanti vogliono dare il proprio contributo all’iniziativa i riferimenti del conto corrente su cui versare sono:

Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT35 E030 6909 6061 0000 0300 214 BIC BCITITMM CAUSALE : CONTRIBUTO VOLONTARIO AL MOSCATI DI AVELLINO Distinti Saluti

