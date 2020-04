Avellino. E’ morto Federico Frasca, direttore artistico del Teatro 99 posti di Mercogliano.

Nel 2002 aveva fondato il Teatro 99 posti a Torelli di Mercogliano di cui era direttore artistico. Federico Frasca è deceduto, in lutti il teatro campano. Ecco qui sotto il ricordo di quello da lui fondato.

“Il nostro amatissimo Federico Frasca non c’è più. In questi anni -in cui abbiamo avuto l’onore e la fortuna di essere suoi amici e di collaborare con lui nel teatro- ci ha trasmesso tanto; l’ironia, la cultura profonda, l’umanità, il calore, la generosità che lo contraddistinguevano sono doti uniche e sono state un dono. Grazie, Federico, grazie”.

adsense – Responsive – Post Articolo