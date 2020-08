AVELLINO. “E’ ufficialmente iniziato il calendario degli eventi targati De Dona”

Nello spazio antistante la caffetteria De Dona, nel piacevole verde dell’attuale parco Antonio Di Nunno (EX Piazza Kennedy, ancor più conosciuta come Piazza Macello) andranno in scena vari artisti che, con la loro musica live, accompagneranno un ricco aperitivo per risvegliare una zona della città che, seppur centrale, è rimasta nell’ombra per troppo tempo.

Così il giorno venerdì 14 agosto dalle ore 21:30 si esibirà il Trio Schustér formato da MASSIMO VIETRI alla chitarra classica ed alla voce, DIEGO IANNACCONE al basso e ROBERTO PAUDICE alla chitarra elettrica.

Domenica 16 agosto dalle ore 19:30 a movimentare la serata ci sarà il DJ più apprezzato d’Irpinia: Gianpietro Verosimile, in arte Vinyl Gianpy.

Entrambi gli eventi saranno rigorosamente PLASTIC FREE nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie ai prodotti ed alla partecipazione di AFTER PLASTIC, partner ufficiale della caffetteria De Dona.

Gli eventi sono gratuiti, è gradita l’eventuale prenotazione del tavolo ai fini organizzativi e per garantire le distanze richieste dalle norme anti-covid

