Domenica mattina di impegno politico per il coordinamento provinciale di Forza Italia di Avellino che ha effettuato una raccolta firme per dire sì alla riforma del fisco, secondo le proposte di Forza Italia. Presente tutto il coordinamento provinciale costituito da Carmine De Angelis, insieme al vicario Giovannantonio Puopolo e Massimo Passaro. In prima linea anche Michela Colucci, coordinatrice giovanile del partito. Tante le adesioni raccolte.

